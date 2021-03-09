رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة: بعد منح الثقة لحكومتي سأذهب إلى مدينة بنغازي التي عانت كثيراً (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 9 2021 - 14:48

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة: بعد منح الثقة لحكومتي سأذهب إلى مدينة بنغازي التي عانت كثيراً (سبوتنيك)

منذ 43 mins 9 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة