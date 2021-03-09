طبيبة عمانية تبتكر تقنية زراعة الخلايا الجذعية وتنقذ طفلة ابتلعت بطارية

طورت الطبيبة العمانية هند بنت خميس البلوشية تقنية زراعة خلايا جذعية لترميم أنسجة قصبة لاخلوية والكشف عن خصائصها الترميمية العلاجية كجزء من بحثها في كلية لندن.

وانضمت رئيسة وحدة تصنيع وهندسة الخلايا الجذعية والعلاجات الخلوية الطبية الحديثة في المستشفى السلطاني هند البلوشية إلى فريق طبي في مستشفى رويال فري وجامعة لندن في المملكة المتحدة بفضل تقنيتها الجديدة لإجراء عملية نادرة لإنقاذ وعلاج طفلة عانت من تلف القصبة الهوائية إثر ابتلاعها بطارية، وذلك بعد أن عجزت العلاجات الجراحية التقليدية مساعدتها.

وبحسب جريدة الشبيبة المحلية، تمت عملية المعالجة والتصنيع في مركز العلاج الخلوي والجيني بمستشفى رويال فري، بينما أجريت عملية الزراعة في مستشفى جريت اورموند ستريت في لندن. وانتهت العملية بنجاح والطفلة الآن بصحة جيدة بعد مرور ثلاثة أعوام على الحادثة.

واستعان العلماء البريطانيون بالتقنية وهم يجرون في الوقت الحالي تجاربا إكلينيكية في مستشفى بابوورث ومركز الأبحاث بجامعة كامبردج وجامعة لندن وشركة دوائية مختصة.

وقالت الدكتورة هند البلوشية معلقة على إنجازها: إنه على الصعيد العلمي تفتح التقنية الحديثة آفاقا جديدة للتطوير والأبحاث العلمية في مجال هندسة الخلايا الجذعية وهندسة زراعة الأعضاء، أما على الصعيد الشخصي والمهني فقد فتحت لي هذه الدراسة آفاقا أرحب للانخراط والتعلم واكتساب الخبرة عبر الاحتكاك والعمل مع فرق بحثية عالمية ذات خبرة واسعة، ناهيك عن كونها فرصة ذهبية تتيح لي المشاركة الفعلية في صناعة وتطوير التقنيات الطبية الحديثة واستخدام تقنية قمت بتطويرها على مستوى عالمي.

وأشارت الطبيبة إلى أن للتقنية تطبيقات عدة وتشمل قائمة من الأمراض مثل الأمراض السرطانية وأمراض المفاصل والقلب والسكري والأمراض المناعية.

المصدر: سبوتنيك