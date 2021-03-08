محمد علي الحوثي: السلام الحقيقي مرهون بإيقاف العدوان ورفع الحصار

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن “إيجاد سلام حقيقي في اليمن مرهون برفع الحصار وإيقاف العدوان والقتال في كل الجبهات”، داعيا “أمريكا إلى التخلي عن عنصريتها واستكبارها وتتجه إلى السلام”.

وثمن الحوثي الاثنين “إعلان النفير ودعم الجبهات، والمواقف المشرفة لأبناء اليمن في مواجهة العدوان ودعم المرابطين في جبهات الدفاع عن الوطن”، وأكد أن “هذه الحشود الشعبية هي التي يراهن عليها الشعب اليمني ويعتمد عليها في مواجهة العدوان والانتصار عليه”، وقال “عندما نراهن على شعبنا فإننا نراهن على رجال أوفياء أحرار لا يقبلون الظلم ويعشقون النصر والحرية”.

وتوجه الحوثي الى قوى العدوان بالقول “لن تنالوا من صمودنا ولن نتراجع عن قضية نعلم أنها مصيرية, سنحقق الاستقلال والسيادة الكاملة على الأراضي اليمنية”، وتابع “أقول لابن سلمان أن استمراركم في الحرب على بلدنا هو نهاية لملككم وحكمكم”، واضاف “الشعب اليمني وهو على مشارف العام السابع من العدوان سيواصل صموده وثباته ومواجهته للعدوان ومرتزقته حتى تحقيق النصر”.

المصدر: موقع انصار الله