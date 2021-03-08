التحكم المروري:قطع السير على تقاطع #الكولا باتجاه #كورنيش_المزرعة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2021 - 17:06

التحكم المروري:قطع السير على تقاطع #الكولا باتجاه #كورنيش_المزرعة

منذ 50 mins 8 March، 2021
أخبار موقع المنار

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