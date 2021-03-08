إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا وهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 8 2021 - 14:32

إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا وهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة (سانا)

منذ 13 mins 8 March، 2021
أخبار موقع المنار

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