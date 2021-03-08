الشرطة الإيطالية تعتقل شخصًا على صلة بمنفذي هجمات أوقعت 130 قتيلاً في باريس

أعلنت الشرطة الإيطالية الاثنين، اعتقال مشتبهاً به على صلة بمنفذي هجمات الثالث عشر من تشرين الأول/نوفمبر الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس عام 2015، وأوقعت 130 قتيلا وعشرات المصابين.

وأكدت الشرطة الإيطالية، في بيان رسمي، اعتقال شخص جزائري يبلغ من العمر 36 عاما في منطقة باري جنوبي البلاد “بسبب الاشتباه بانتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي، ولصلته بمنفذي اعتداءات الـ 13 من تشرين الأول/نوفمبر في باريس”. هذا وقد كان المشتبه به الذي ألقي القبض عليه اليوم، حسبما أفادت السلطات الإيطالية والفرنسية المعنية، قد أمّن أوراقا ثبوتية مزورة لمنفذي اعتداءات الـ 13 من نوفمبر قبل تنفيذهم للاعتداءات.

وتأتي عملية الاعتقال هذه بعد ستة أشهر على بدء محاكمة الضالعين بسلسلة هجمات شهدتها باريس في الثالث عشر من تشرين الأول/نوفمبر 2015 التي تبناها تنظيم “داعش” الإرهابي وأسفرت عن مقتل 130 شخصاً وجرح عشرات آخرين.

المصدر: سبوتنيك