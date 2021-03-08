علماء أمريكيون يبتكرون طائرة مسيرة بحجم الذبابة..

ابتكر العلماء في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة طائرة مسيرة بحجم الذبابة تتميز بكفاءة عالية في الطيران وتستطيع القيام بمناورات جوية.

وقال الباحث كيفين تشن، وهو عضو في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر ومختبر أبحاث الإلكترونيات في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا: “إن الطائرة الجديدة تعمل بمحرك مرن يتيح لها الطيران لفترات طويلة، ونأمل أن يتم توظيف هذه الروبوتات الطائرة يوماً في القيام بمهام لمساعدة البشر مثل تلقيح النباتات وأعمال المراقبة في المناطق المكتظة”، بحسب ما ذكر موقع “news.mit”.

وأضاف تشين: “إن الطائرات المسيرة في العادة تحتاج إلى مساحات واسعة للطيران حيث أنها لا تستطيع المناورة في الأماكن الضيقة أو تحمل الصدمات”، مشيراً إلى معظم الطائرات المسيرة في الوقت الحالي كبيرة الحجم ومجهزة للتحليق في الأماكن المفتوحة”.

وتعمل الطائرة الجديدة بمحرك مرن مصنوع من أسطوانات مطاطية مغلقة بأنابيب متناهية الصغر مصنوعة من الكربون، وعندما تتدفق الطاقة عبر الأنابيب الصغيرة، فإنها تولد كهرباء تكفي لتشغيل أجنحة الطائرة ودفعها للتحليق.

وذكر تشن أن أجنحة الطائرة يمكنها الرفرفة قرابة 500 مرة في الثانية الواحدة، مما يكسب الطائرة مرونة الحشرات في الطيران حيث تستطيع أداء مناورات جوية مثل القيام بدورة رأسية كاملة في الهواء، مشيراً إلى أن الطائرة يمكنها أيضاً تحمل الصدمات أثناء الطيران، بمعنى أنها يمكنها أن ترتطم بجسم ما ثم تعاود التحليق من جديد”.

المصدر: سبوتنيك