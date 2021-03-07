البخيتي للمنار: هناك تواصل غير مباشر مع أمريكا عبر العمانيين وقد أبلغنا بأننا سنستمر في ضرب السعودية ما لم يتوقف العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 23:00

البخيتي للمنار: هناك تواصل غير مباشر مع أمريكا عبر العمانيين وقد أبلغنا بأننا سنستمر في ضرب السعودية ما لم يتوقف العدوان

منذ 38 mins 7 March، 2021
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