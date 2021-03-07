أهالي الطلاب في الخارج يعتصمون في شتوره لتنفيذ القانون 193

دعا تحالف رابطة اهالي الطلاب في الاغتراب وجمعية اهالي الطلاب في الخارج في بيان، ل”الاعتصام امام بنك الاعتماد اللبناني وذلك يوم الثلاثاء في 9/3/2021 الساعة العاشرة صباحا في شتوره. ويأتي هذه الاعتصام تعبيرا على اصرار الاهالي على تنفيذ القانون رقم 193 مهما كلف الامر وغلت التضحيات”.

واشار البيان الذي وزع باسم التحالف “ان الاهالي أجمعوا واقسموا بالغوالي بأنهم لن يسمحوا للمصارف بان تفتح ابوابها، ما دامت ابواب الامل مقفلة بوجه أبنائها، والامهات لن تترك مصير فلذات اكبادهن فريسة المصارف التي لم تشبع من امتصاص الدماء، معرضة هؤلاء الطلاب للطرد من الجامعات في الخارج”.

وختم البيان “بتجديد الدعوة والحضور يوم الثلاثاء كي يكون صوت الحق مدويا، تخرس ازاءه اصوات المتاجرين الفاسقين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام