الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة ايران في العراق وعمان وكوريا

أكد عضو الهيئة الرئاسية بغرفة التجارة الايرانية العراقية، الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة ايران في كوريا الجنوبية وسلطنة عمان والعراق.

وبيّن حميد حسيني في تصريح لوكالة انباء فارس الیوم الاحد، أن وبحسب معلومات استقاها من مصادر لبنانية وعراقية وغربية، فقد قام بنشر تغريدة بشأن موافقة امريكا على الافراج عن ارصدة ايران في العراق قبل يومين.

وأشار أن وبحسب المعلومات فان امريكا وافقت على تحرير الارصدة في البنك التجاري العراقي وقد تم انجاز بعض المعاملات بهذا الخصوص.

واستطرد أن ورغم إيراد محطة الجزيرة خبرا، نفى بموجبه مصدر عراقي الافراج عن ارصدة ايران، الا أن وبحسب معلومات موثقة تحصل عليها فان امريكا وافقت على الافراج عن 3 مليارات دولار من أرصدة ايران في العراق وكوريا الجنوبية وسلطنة عمان.

وذكر أن وبعد نبأ النفي، أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي منح واشنطن موافقتها لاستخدام ايران اموالها المودعة في بغداد لاغراض انسانية.

حسيني أكد أن جزءا من الاموال المفرج عنها سيتم استخدامها في توفير السلع الاساسية التي تحتاجها البلاد، مستطردا أن تم استيراد شحنة ذرة من العراق نجمت عن عملية الافراج عن الارصدة.

ونوه الى أن تحرير الارصدة جاء بمتابعات من قبل رئيس السلطة القضائية عند سفره للعراق وايضا محافظ البنك المركزي ووزير الطاقة الايرانيين، مبيّنا أنه تم التطرق لموضوع الارصدة المجمدة ايضا اثناء الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية العراقي الى طهران.

وشدد المسؤول الايراني على أن المسؤولين العراقيين وعبر اتصالات متكررة كانوا بانتظار الحصول على ضوء أخضر من واشنطن وهو ما حدث بالنهاية.

المصدر: وكالة فارس