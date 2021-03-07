“التقدمي الاشتراكي”: الإشكال الذي وقع بالشويفات هو حادث فردي وليس له أي أبعاد سياسية

قال “الحزب التقدمي الإشتراكي” في لبنان في بيان له مساء السبت “إثر تجمع عدد من المحتجين في منطقة الشويفات – طريق صيدا القديمة مفرق التيرو، وبالتزامن مع مرور إحدى السيارات المسرعة، تعرض خمسة شبان للصدم ما أدى إلى إصابتهم بجروح طفيفة”، وتابع “تم نقلهم إلى مستشفى كمال جنبلاط حيث يتلقون العلاج المطلوب”.

واضاف البيان “اما في ما يخص إطلاق النار الذي سمع مساء اليوم(السبت) فهو حصل خلال تشييع أحد المتوفين في محلة حي السلم، ولا علاقة لذلك بحادثة الصدم”، وتابع “بناء عليه تؤكد وكالة داخلية الشويفات خلدة أن الإشكال الذي وقع هو حادث فردي وليس له أي أبعاد حزبية أو سياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام