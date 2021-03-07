التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن نطاق الشمال سالكة حاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 01:26

التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن نطاق الشمال سالكة حاليا

منذ 2 ساعة 6 March، 2021
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