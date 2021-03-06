العدو الاسرائيلي يقرر الاستيلاء على 658 دونما من الأراضي شمال بيت لحم المحتلة

أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي السبت أمرا عسكريا بالاستيلاء على نحو 658 دونما من أراضي بلدة العبيدية شمال بيت لحم بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقال مصادر فلسطينية إن “سلطات الاحتلال أصدرت القرار أمس الجمعة، وينص على الاستيلاء واستملاك قطعة أرض مجمل مساحتها (658,345) دونما من أراضي بلدة العبيدية في الحوض رقم 6- في مواقع (واد النار) لإقامة مجمع مياه لاستخدام المستوطنات الإسرائيلية في منطقتي غور الأردن والبحر الميت”.

وأشارت المصادر إلى أنه “في السادس من نيسان 2019، نشر الاحتلال أمرا عسكريا بشأن الصلاحيات الخاصة بقوانين المياه (يهودا والسامرة) (رقم 92) 1967) لتغيير المسار الطبيعي لخط واد النار للمياه العادمة والذي يأتي ضمن القرارات المتعلقة بسيطرة الاحتلال على الموارد الطبيعة الفلسطينية، من خلال استغلال المياه العادمة ومعالجتها لاستخدامها للأغراض الزراعية”.

المصدر: فلسطين اليوم