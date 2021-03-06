التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام بحمدون – صوفر عند مفرق شاناي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 23:28

التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام بحمدون – صوفر عند مفرق شاناي

منذ 39 mins 6 March، 2021
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