التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن البقاع هي جديتا العالي، حاجز الفرزل ابلح، ساحة شتورا، مستديرة زحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 23:28

التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن البقاع هي جديتا العالي، حاجز الفرزل ابلح، ساحة شتورا، مستديرة زحلة

منذ 40 mins 6 March، 2021
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