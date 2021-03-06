التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام كفرشيما عند مفرق الصحرا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 18:58

التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق عام كفرشيما عند مفرق الصحرا

منذ 10 mins 6 March، 2021
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