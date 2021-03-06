لقاء الاحزاب والقوى الوطنية: طرابلس قلعة النضال العربي ورافداً قوياً لكل حركات التحرر العربي الداعم لفلسطين

افاد مراسل المنار في الشمال ان لقاء التهنئة للأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية في طرابلس بفتح مكتب لحركة الناصريين العرب تحول الى اجتماع عمل أكدت خلاله الأحزاب الوطنية على الدور الوطني والعروبي لطرابلس ، حيث كانت المدينة تاريخياً قلعة النضال العربي ، ورافداً قوياً لكل حركات التحرر العربي ، لم تبخل يوماً في عطاءاتها فكانت الخزان البشري الداعم لفلسطين ..

واوضح المجتمعون ان طرابلس هي مدينة العيش المشترك وستبقى الفيحاء مدينة الانفتاح والأمن والامان لكل محيطها مهما تكالب عليها أعداؤها ، نهجها ناصري وعروبي مقاوم ضد العدو الصهيوني ، وطريقها النضالي نحو فلسطين ، ستبقى طرابلس عرين العروبة وقلعة النضال المقاوم ، بلد العلم والعلماء وستتخطى صعابها بفضل وعي ابناؤها الشرفاء.

وأكد المجتمعون على ضرورة توحيد جهود كافة ابناء المدينة في هذه الظروف الصعبة وخاصة على المستوى المعيشي والاقتصادي وضرورة تفعيل العمل المجتمعي في مواجهة جائحة كورونا ، والوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه المدينة ….

المصدر: موقع المنار