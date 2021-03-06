قوى الامن: توقيف شخصين بتهمة سرقة السيارات في طريق المطار

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار متابعة خطة عمل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القاضية بمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق، وبعدما كانت قد أوقفت سابقا الرأس المدبر لاحدى أخطر عصابات سرقة السيارات ومحال وشركات بواسطة الكسر والخلع، بعد عملية مطاردة وإطلاق نار في مدينة الشويفات، كثفت القطعات المختصة في الشعبة جهودها لكشف هوية بقية أفراد عصابته.

بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة، وبعد عملية رصد ومراقبة دامت عدة أشهر، تمكنت هذه القطعات من تحديد هوية متورطين آخرين، وتوقيفهما بتاريخ 1-3-2021، من خلال عملية نوعية نفذتها إحدى دوريات الشعبة في محلة طريق المطار، وهما: ع. د. (مواليد العام 1971، لبناني)، ف. ع. (مواليد العام 1970 لبناني).

بالتحقيق معهما، تبين أنهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، واعترفا بما نسب إليهما، لجهة انضمامهما إلى العصابة المذكورة، وتنفيذ عمليات سرقة سيارات واستخدامها في سرقة محال وشركات بواسطة الكسر والخلع في مناطق عديدة من محافظة جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام