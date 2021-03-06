فاوتشي يحذر من زيادة جديدة في إصابات كورونا بسبب سلالات مقاومة للقاح

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن الاستقرار الحالي لإصابات كورونا في البلاد قد تتبعه زيادة كبيرة في حالات العدوى مع تحورات أشد فتكا.

وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، قال فاوتشي “بدأنا نرى استقرارا في الحالات بين 60 ألفا و70 ألفا يوميا، عندما يكون لدينا هذا القدر من الإصابات، فإن ذلك يعني بصفة شبه مؤكدة أن هناك خطر ارتفاع آخر”.

ولفت إلى أن البيانات الأخيرة “تشجع ظهور الطفرات وتطور السلالات”، لأن الفيروس يخضع لـ”عملية انتقاء” حتى يحمي نفسه من المضادات الحيوية التي تنتجها اللقاحات وحالات العدوى السابقة.

وكان فاوتشي قال في الشهر المنصرم إن التلقيح الأسرع لأكبر عدد ممكن من الناس يمثل أفضل طريقة لمكافحة تحورات فيروس كورونا وسلالاته الجديدة.

وحث فاوتشي، الذي أصبح من أكثر الخبراء الأمريكيين شهرة بعد انضمامه لفريق البيت الأبيض الخاص بمكافحة فيروس كورونا عام 2020، الناس على الحصول على الجرعتين من اللقاح.

ورصدت الأجهزة الصحية منذ ايلول عدة سلالات جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” تعتبر أكثر انتقالا ومقاومة أمام الأجسام المضادة، ومن بينها سلالات تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل.

المصدر: روسيا اليوم