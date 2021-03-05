التحكم المروري: اعادة فتح اوتوستراد السعديات بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2021 - 22:00

التحكم المروري: اعادة فتح اوتوستراد السعديات بالاتجاهين

منذ 60 mins 5 March، 2021
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