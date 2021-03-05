اعادة فتح الطريق على مستديرة #كفرتبنيت #النبطية الفوقا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 5 2021 - 18:30

اعادة فتح الطريق على مستديرة #كفرتبنيت #النبطية الفوقا

منذ 10 mins 5 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة