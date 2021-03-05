قطع السير على اوتوستراد السعديات بالاتجاهين وعلى اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2021 - 18:30

قطع السير على اوتوستراد السعديات بالاتجاهين وعلى اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين

منذ 11 mins 5 March، 2021
أخبار موقع المنار

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