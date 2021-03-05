الطقس في لبنان نهاية الاسبوع قليل الغيوم مع ارتفاع في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها على الساحل بشكل طفيف، و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة.

– ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أذار يتراوح بين 13 و 22 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل و رياح ناشطة في المناطق الشمالية، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها على الساحل بشكل طفيف، و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها على الساحل و رياح ناشطة في المناطق الشمالية، مع تكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 15 درجة، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 5 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 80%.

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام