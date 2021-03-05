الذهب يهوي لأدنى مستوى في 9 أشهر مع ارتفاع العوائد

نزل الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1692.13 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو حزيران عند 1686.40 دولارا. ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1690.40 دولارا.

المصدر: رويترز