المعهد الأمريكي لرصد الزلازل: رصد أمواج تسونامي قبالة نيوزيلندا إثر زلزال بقوة نحو 8 درجات على مقياس ريختر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2021 - 01:38

المعهد الأمريكي لرصد الزلازل: رصد أمواج تسونامي قبالة نيوزيلندا إثر زلزال بقوة نحو 8 درجات على مقياس ريختر

منذ 18 mins 5 March، 2021
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