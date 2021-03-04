مئات المواطنين العالقين منذ أكثر من ساعتين على طريق الدامور – السعديات يناشدون المعنيين التدخل لفتحها بعد قطعها من قبل محتجين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 21:42

مئات المواطنين العالقين منذ أكثر من ساعتين على طريق الدامور – السعديات يناشدون المعنيين التدخل لفتحها بعد قطعها من قبل محتجين

منذ 39 mins 4 March، 2021
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