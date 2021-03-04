التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي تقاطع بشارة الخوري، تقاطع جامع الامين وسط بيروت، جسر الرينغ بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 19:34

التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي تقاطع بشارة الخوري، تقاطع جامع الامين وسط بيروت، جسر الرينغ بالاتجاهين

منذ 33 mins 4 March، 2021
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