وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 53 وفاة و3369 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 19:32

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 53 وفاة و3369 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 45 mins 4 March، 2021
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