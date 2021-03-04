التحكم المروري: إعادة فتح الطريق على اوتوستراد الميناء طرابلس باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 4 2021 - 19:32

التحكم المروري: إعادة فتح الطريق على اوتوستراد الميناء طرابلس باتجاه بيروت

منذ 57 mins 4 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة