أردوغان: رفع العقوبات أحادية الجانب عن #إيران سيسهم في ازدهار واستقرار اقتصاد المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2021 - 14:42

أردوغان: رفع العقوبات أحادية الجانب عن #إيران سيسهم في ازدهار واستقرار اقتصاد المنطقة

منذ 28 mins 4 March، 2021
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