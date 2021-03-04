الطقس غدا الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الخميس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية.

– الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المتمركز حاليا جنوب غرب قبرص حتى مساء يوم غد الخميس مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ثم يتجه شرقا ويستقر الطقس تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

-السبت: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها على الساحل والتي تكون دون معدلاتها الموسمية.

-الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، وضباب محلي على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح: على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 3 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 16 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و45 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 80%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية