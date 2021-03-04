الولايات المتحدة تعلن عدم رغبتها في المشاركة في “الحروب الدائمة”

ورد في دليل مؤقت لإستراتيجية الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تشارك بعد الآن في “حروب دائمة” في الخارج.

يشار إلى أن هذه الوثيقة التي نشرت على موقع البيت الأبيض في الإنترنت، صدرت لنقل رؤية الرئيس جو بايدن للطريقة التي ستتفاعل بها الولايات المتحدة مع العالم الخارجي.

ويقول نص الوثيقة “يجب ألا تشارك الولايات المتحدة، ولن تشارك في الحروب الدائمة التي كلفت آلاف الأرواح وتريليونات الدولارات. سنعمل على نحو مسؤول لإنهاء أطول حرب أمريكية في أفغانستان، بما يضمن أن أفغانستان لم تعد ملاذا آمنا للإرهابيين الذين يهاجمون بلادنا”.

وتؤكد الوثيقة في الوقت ذاته أن وجود القوات الأمريكية في منطقة أوروبا والمحيط الهندي والمحيط الهادئ سيكون أكثر جدية، لأن واشنطن تخطط لـ “احتواء الخصوم والدفاع عن مصالحها من خلال العمل مع الشركاء”.

علاوة على ذلك، سيكون الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ” بالمستوى المطلوب لتدمير الشبكات الإرهابية الدولية، واحتواء العدوان الإيراني، وحماية المصالح الأمريكية المهمة”.

ولفتت الوثيقة إلى أن القيام بذلك سيجري من خلال الاسترشاد “بنظرة عالمية لتموضع القوات الأمريكية، بحيث تلبي أهدافنا وقيمنا ومواردنا الاستراتيجية. وستجرى هذه التغييرات مع مراعاة سلامة الكوادر وبالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء”.

وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، قد أعلن في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية الجديدة لا تنوي فرض الديمقراطية بالقوة في الخارج أو الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية، لافتا إلى أن واشنطن جرّبت هذه الطريقة ولم تحقق النتائج المتوقعة.

المصدر: روسيا اليوم