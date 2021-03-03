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March 3 2021 - 23:52

بايدن يمدد العقوبات ضد روسيا

منذ 57 mins 3 March، 2021
روسيا واميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن تمديد نظام العقوبات الأميركية بحق روسيا الاتحادية الذي تم فرضه في 2014 بسبب الأحداث في أوكرانيا والقرم لمدة عام آخر.

وجاء في وثيقة وجهها الرئيس الأميركي إلى الكونغرس: “إن الأعمال والسياسية التي لها علاقة بالقرارات الرئاسية تواصل تشكيل تهديد كبير وخطير للأمن الوطني والسياسية الخارجية الأميركية.. ولذلك فإن نظام الطوارئ سوف بقى ساريا المفعول بعد 6 مارس 2021 ولمدة عام آخر”.

هذا وينص نظام الطوارئ فرض عقوبات بحق دول أجنبية ويمدد بشكل دوري من قبل الحكومة الأميركية.

المصدر: سبوتنيك

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