مصدر امني عراقي: انفجار عبوة ناسفة على رتل لقوات الاحتلال الاميركي على طريق الديوانية السريع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 15:26

مصدر امني عراقي: انفجار عبوة ناسفة على رتل لقوات الاحتلال الاميركي على طريق الديوانية السريع

منذ 42 mins 3 March، 2021
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