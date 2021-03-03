أمريكا تفرض “غرامة قاسية” على أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في العالم

طلبت محكمة فيدرالية أمريكية، من أكبر منتج للرقائق الإلكترونية في العالم ، دفع 2.18 مليار دولار بعد خسارتها دعوى انتهاك براءات الاختراع بشأن التكنولوجيا المتعلقة بصنع الرقائق.

وقالت هيئة محلفين فيدرالية في واكو بولاية تكساس، إن شركة “إنتل” انتهكت براءتي اختراع مملوكتين لشركة “VLSI Technology”، وخلصت إلى أن يجب دفع 1.5 مليار دولار لانتهاك براءة اختراع واحدة و 675 مليون دولار لانتهاك الثانية، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وأنكرت شركة “إنتل”، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، انتهاك أي براءات اختراع وقالت إن إحداها غير صالحة لأنها زعمت أنها تغطي العمل الذي قام به مهندسوها، لكن هيئة المحلفين رفضت هذه الحجج.

وأخبر ويليام لي محامي شركة “إنتل” للمحلفين في المرافعات الختامية، يوم الاثنين، أن البراءتين، كانتا مملوكتين لشركة صناعة الرقائق الهولندية “NXP Semiconductors”، والتي ستحصل على جزء من أي تعويض عن الضرر.

وأضاف أن”فلسي” التي تأسست قبل أربع سنوات، ليس لديها منتجات وإيراداتها المحتملة الوحيدة هي هذه الدعوى.

وتابع في مرافعته: “أخذت فسلي براءتي الاختراع من على الرف، إذ لم يتم استخدامهما منذ 10 سنوات، والآن يطالبون بملياري دولار. هذا الطلب الشائن من شأنه فرض ضرائب على المبتكرين الحقيقيين”.

تم إصدار إحدى البراءتين في عام 2012 لشركة “Freescale Semiconductor”. والأخرى في عام 2010 لشركة “SigmaTel”، ثم اشترت الأولى الثاني، قبل أن تشتريهما “إن إكس بي” معا في عام 2015. ونُقلت براءتي الاختراع بعد ذلك لشركة “فلسي” عام 2019.

المصدر: سبوتنيك