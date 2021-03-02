أسعار النفط تتراجع وسط ترقب اجتماع لتحالف “أوبك+”

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الثلاثاء، ترقبا لاجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج في تحالف “أوبك+”، يعقد الخميس المقبل.

وتزداد التخوفات من انشقاق كبار المنتجين في التحالف، فالسعودية لديها رغبة في الحفاظ على خفض الإنتاج الحالي مع بقاء المخاطر الصحية والاقتصادية قائمة عالميا.

بينما في المقابل، ترى روسيا أن أسعار النفط الحالية “جيدة جدا” بالنسبة لها، وأنه آن الأوان لتخفيف خفض الإنتاج الحالي البالغ 7.2 ملايين برميل يوميا.

وبحلول الساعة (07:10 بتوقيت غرينتش)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار، بنسبة 1.21 في المئة أو 85 سنتا إلى 62.89 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أبريل/ نيسان، بنسبة 0.91 في المئة أو 55 سنتا إلى 60.08 دولارا للبرميل.

كانت أسعار خام برنت تجاوزت خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، حاجز 66 دولارا للبرميل، أعلى مستوى منذ نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.

المصدر: رويترز