وزير الصحة السعودي: الحصول على لقاح فيروس كورونا يُعد شرطا رئيسيا لأداء فريضة الحج هذا العام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2021 - 09:58

وزير الصحة السعودي: الحصول على لقاح فيروس كورونا يُعد شرطا رئيسيا لأداء فريضة الحج هذا العام

منذ 30 mins 2 March، 2021
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