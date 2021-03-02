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March 2 2021 - 07:08

كيف تعرف السمك الطازج

منذ 1 ساعة 2 March، 2021
Fresh Fish1
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، مجموعة من النصائح لمعرفة إذا ما كانت الأسماك طازجة أم لا.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، قالت الهيئة: “يمكنك الاستدلال على كون الأسماك طازجة عبر عدة علامات”.

​العيون: لامعة، وبراقة، وشفافة، وليست غائرة للداخل.

الخياشيم: حمراء، وزاهية، إضافةً لكونها خالية من المواد اللزجة، وذات رائحة طبيعية.

الحراشف: يجب أن تكون لامعة وغير لزجة، إضافة إلى صعوبة فصلها عن الجلد عند احتكاكها بالأصابع في الاتجاه المعاكس.

القوام: يكون الجلد متماسكاً بحيث لا يترك أثرا غائرا عند رفع اليد بعد الضغط عليه، ويجب أن يكون خاليا من الكدمات أيضا

الرائحة: للأسماك غير الطازجة رائحة قوية نفاذة تشبه رائحة الأمونيا.

المصدر: سبوتنيك

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