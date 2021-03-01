رابطة الشغيلة حذرت من التدويل: دعوة للاستقواء لإعادة فرض الوصاية على لبنان

حذرت رابطة “الشغيلة” في لبنان الاثنين من خطورة الدعوة التي أطلقها البطريرك بشاره الراعي لعقد مؤتمر دولي بعنوان حياد لبنان.

ورأت الرابطة انها “دعوة للوقوف على الحياد في الصراع الدائر بين محور الحق الذي تجسده قوى المقاومة والتحرر في المنطقة، ومحور قوى الباطل الممثلة بقوى الاستعمار الغربي والعدو الصهيوني”.

وتابعت الرابطة “هي دعوة للاستقواء بالدول الكبرى لإعادة فرض الوصاية على لبنان لتحقيق الانقلاب السياسي على المعادلة الداخلية في محاولة يائسة لتغيير وجه لبنان العربي المقاوم والتخلص من المقاومة المسلحة والشعبية التي حررت الأرض وهزمت جيش العدو الصهيوني”.

وشددت الرابطة على ضرورة “التمسك أكثر من أي وقت مضى بالمقاومة وسلاحها وعدم السماح بكل المعايير الوطنية والأخلاقية والإنسانية التطاول عليها”، ودعت “للتمسك بمعادلة قوة لبنان الجيش والشعب والمقاومة التي حررت الأرض وتحمي لبنان وثرواته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام