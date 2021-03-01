الجيش اللبناني: متابعة توزيع التعويضات على المتضررين جراء انفجار المرفأ

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 1/3/2021، تابعت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2.096.000.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 329 وحدة سكنية موزعة على مناطق (مينا الحصن، البوشرية، سن الفيل، برج حمود، الكرنتينا، الأشرفية، الجعيتاوي، ساسين، المدور، الرميل، الروم، تباريس، الواجهة البحرية لساحل الدورة، الخندق الغميق، الباشورة وزقاق البلاط).

وسيتم استئناف توزيع المساعدات بتاريخ 2/3/2021 في المناطق المذكورة أعلاه (باستثناء مينا الحصن والأشرفية)، وبالإضافة إلى مار مخايل، الجميزة، كورنيش النهر، زرق، العدلية والمصيطبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام