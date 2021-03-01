مزيد من التعاون بين العدو الاسرائيلي والنظام البحريني

في إطار توطيد العلاقات بين النظام الحاكم في البحرين وكيان العدو الاسرائيلي، تم توقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين.

وبالسياق، قالت وزارة الخارجية في كيان العدو الاسرائيلي إن “إسرائيل والبحرين وقعتا اتفاقية تسمح بتبادل البريد المباشر بين الجانبين”، ولفتت الى أن “الاتفاق تم بمبادرة من وزارتي الاتصالات والخارجية في البحرين وإسرائيل”.

تجدر الإشارة إلى أن العدو الاسرائيلي والنظام البحريني كانا قد وقعا في شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بعد توصلهما إلى اتفاق تطبيع بوساطة أمريكية.

المصدر: فلسطين اليوم