أ ف ب: محكمة فرنسية تدين الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2021 - 15:28

أ ف ب: محكمة فرنسية تدين الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد

منذ 23 mins 1 March، 2021
أخبار موقع المنار

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