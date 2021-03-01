مراسل المنار: اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات اللجنبية يقفلون مصرف لبنان في طرابلس ويمنعون الموظفين من الدخول تنفيذا للتهديدات التي اطلقوها للضغط عل اصحاب المصارف تطبيق قانون الدولار الطلابي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2021 - 08:14

مراسل المنار: اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات اللجنبية يقفلون مصرف لبنان في طرابلس ويمنعون الموظفين من الدخول تنفيذا للتهديدات التي اطلقوها للضغط عل اصحاب المصارف تطبيق قانون الدولار الطلابي

منذ 8 mins 1 March، 2021
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