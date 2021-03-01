مصدر عسكري سوري: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2021 - 00:44

مصدر عسكري سوري: وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها

منذ 2 ساعة 28 February، 2021
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