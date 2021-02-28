التحكم المروري: اعادة فتح الطريق بمحلة كورنيش المزرعة وسليم سلام في بيروت وحركة المرور طبيعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2021 - 17:38

التحكم المروري: اعادة فتح الطريق بمحلة كورنيش المزرعة وسليم سلام في بيروت وحركة المرور طبيعية

منذ 22 mins 28 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة