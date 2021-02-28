الامام الخامنئي: الدول الغربية قضيتها ليس معارضة الاسلحة النووية بل سلب مقومات قوة إيران

أكد الامام السيد علي الخامنئي، أن الدول الغربية تكذب عندما تدّعي معارضة الاسلحة النووية بل ان هدفهم سلب مقومات القوة من إيران.

وفي تغريدة لمكتب قائد الثورة الاسلامية باللغة العربية عبر “تويتر”، قال سماحة السيد “الغربيون يقولون إنهم يعارضون الأسلحة النووية. إنهم يكذبون، هذه ليست قضيتهم”.

وأضاف: “إنهم يعارضون حتى حيازتنا الأسلحة التقليدية، والإمكانات الدفاعية. يريدون أخذ مقومات القوة من إيران، وإلا فإن مبدأ حاجة البلاد إلى التخصيب هو أمر مسلم به”.

واشار الى ان الإسلام يقول إنّ أي سلاح يتسبّب في قتل الناس المدنيّين ممنوع سواء أكان نووياً أم كيميائياً أم غير ذلك. أنتم الغربيّون مَن لا يُراعون هذه الأمور. منذ خمس سنوات لا تزال طائراتكم تقصف الناس والمستشفيات والمدارس في اليمن.

المصدر: مهر + تويتر