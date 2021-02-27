رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: على بايدن معاقبة ولي العهد السعودي مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 21:38

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: على بايدن معاقبة ولي العهد السعودي مباشرة

منذ 52 mins 27 February، 2021
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