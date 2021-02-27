إيران تكشف عن نموذج واعد للدرون الضارب

كشفت إيران لأول مرة عن نموذج واعد لدرونها الضارب الجديد من طراز”كامان – 22″

وسيستخدم الدرون الجديد، حسب الخبير العسكري الروسي يوري ليامين، في سلاح الجو الإيراني. أما شبكات التواصل الاجتماعي التي نشرت صورا فوتوغرافية لنموذج الدرون الضارب فأفادت بأنه قادر على البقاء في الجو لمدة يوم واحد ويبلغ مدى عمله 3000 كيلومتر وبمقدوره أن ينقل حمولة قتالية بوزن 300 كيلوغرام.

وأظهرت الصور الفوتوغرافية كذلك القنابل الموجهة من طراز “سديد” وقنبلتين موجهتين أصغر عيارا تشبهان قنبلة “بالابان” الإيرانية. كما أظهرت الصور الفوتوغرافية حاوية تضم أجهزة إلكترونية وتركب في أسفل الدرون.

وأشارت بعض المصادر إلى أن درون “كامان – 22” قد يكون نسخة مصغرة لدرون MQ-1 Predator الأمريكي أو نموذجه المطور MQ-9 Reaper.

ولم يستبعد الخبير الروسي أن تدخل في النموذج المكشوف بعض التعديلات بعد انتهاء اختباره.

المصدر: روسيا اليوم