مجلس النواب الأميركي يقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

أقر مجلس النواب الأميركي السبت، الخطة التي اقترحها الرئيس جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، والتي تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، وذلك في مسعى لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا. وقالت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية “وافق مجلس النواب في وقت مبكر صباح اليوم السبت بأغلبية أعضائه على مشروع قانون لتخفيف الآثار السلبية التي خلفتها جائحة “كوفيد-19″ بقيمة 1.9 تريليون دولار في وقت مبكر من يوم السبت، ما يعد تأييدا لخطة الرئيس جو بايدن”.

وأضافت أن “مشروع القانون سيرسل لمجلس الشيوخ والذي يتطلب موافقته قبل توقيع الرئيس بايدن عليه ليدخل حيز التنفيذ”.

المصدر: سبوتنيك