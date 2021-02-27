وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل إلى طهران (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2021 - 09:38

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل إلى طهران (ارنا)

منذ 7 mins 27 February، 2021
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